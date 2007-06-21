Герман обізвала заяву Балоги ”свинячою поправкою”

Член фракції Партії регіонів Ганна Герман звинувачує главу секретаріату президента Віктора Балогу у тому, що він повторює слова посла США в Україні Вільяма Тейлора щодо зернової кризи і заявляє, що йому не бути прем`єр-міністром.

"У народі це називається "свиняча поправка". Це коли хтось (у даному випадку – Балога) тупо повторює за кимсь висловлені думки", - сказала Герман, коментуючи слова глави секретаріату.

Отже, "не пізніше як 20 червня посол США Тейлор висловився з приводу посухи в Україні у властивий американцям спосіб, він сказав, що можна завезти зерно з інших місць", нагадала депутат.

"Ми дякуємо послові за турботу, розуміємо посла, який дбає про збут американської пшениці. Але дозволимо собі все ж залишити за собою право власними силами давати раду з проблемами в країні", - заявила Герман.

"Залишмо за дужками факт, що українські чиновники не мають звички втручатися в економічні проблеми інших країн. Залишмо право для Його Екселенції висловлювати думки з того чи іншого питання, що стосується життя країни його акредитації", - додала вона.

При цьому Герман висловила здивування, що "наступного ж дня слово в слово сентенції Тейлора повторив шеф секретаріату президента Віктор Балога":

"Погано приховуючи роздратування з приводу того, що уряд Януковича таки не допустить хлібної кризи в Україні і що зроблено все, щоб ціни на хліб не підвищилися, Балога пригрозив Кабінету міністрів".

"Так виглядає, що в плани Балоги і опозиції, чиї інтереси він відстоює, не входили рішучі заходи уряду з недопущення підвищення цін на хліб", - зазначила депутат.

"Мабуть, Балога волів би, щоб громадяни таки відчули не поліпшення життя, а його погіршення. Тоді опозиція мала б хоч якийсь шанс на наступних парламентських виборах", - додала вона.

При цьому Герман заявила, що "при всій повазі до голови секретаріату президента мусимо розчарувати цього чиновника: підвищення цін не буде – ні на хліб, ні на бензин, ні на будь-що інше".

"Таким чином неназваний ще блок, який у народі вже іменують "Балога-лімітед", на виборах – без шансів. Співчуваю - але мрії Балоги про прем`єрське крісло розвіються восени як літня фата-моргана", - додала вона.

Українська правда