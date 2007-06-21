Київський мер змінив ректора педуніверситету

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про призначення в.о. ректора Київського педагогічного університету ім. Б. Грінченка Віктора ОГНЕВЮКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, цьому розпорядженню передувало інше – про звільнення ректора цього закладу Зінаїди СІВЕРС за невідповідність займаній посаді через недостатню кваліфікацію.

Заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ поінформував, що є закон України про вищу освіту і, відповідно до ст. 39 до цього закону, ректором вищих навчальних закладів ІІІ, ІV рівнів акредитації може бути лише професор.

“Ви не знайдете жодного університету, де ректором була б людина без цього звання. У Києві достатньо людей, які можуть очолити цей університет. Ми призначили виконувачем обов’язки ректора доктора філософських наук, професора, члена-кореспондента Академії педагогічних наук Віктора ОГНЕВЮКА. Він буде керувати закладом 6 місяців, а далі колектив університету таємним голосуванням визначить, хто буде ректором», - сказав він.

В.ЖУРАВСЬКИЙ запевнив, що усі досвідчені члени педагогічного колективу, які сумлінно виконують обов’язки, залишаться на своїх місцях.

За його словами, столична влада зацікавлена у розвитку університету. Для цього незабаром три міських педагогічних коледжі та університет об’єднають в один комплекс.

«Ми збільшимо університет, його матеріальну базу та фінансування. Зросте і престижність навчального закладу: я переконаний, що незабаром він нічим не поступатиметься Національному педагогічному університету ім.Драгоманова», - зазначив В.ЖУРАВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. 8 червня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження КМДА про продовження терміну перевірки фінансово-господарської діяльності Київського міського педагогічного університету ім.Грінченка.

У розпорядженні, розміщеному на офіційному веб-порталі столичної влади, зазначено, що перевірку продовжено на один місяць з дня виходу зазначеного розпорядження у зв’язку з “виявленими порушеннями при проведенні перевірки фінансово-господарської діяльності Київського міського педагогічного університету ім. Б.Д.Грінченка, згідно із розпорядженням №327 від 27.03.2007 року (текст якого відсутній на веб-порталі КМДА – УНІАН) та необхідністю детального з`ясування обставин вчинення зазначених порушень”.

14 червня на прес-конференції викладачі і студенти Київського міського педагогічного університету ім. Б.Грінченка закликали КМДА припинити тиск на вуз.