Цього року у планах Міністерства оборони побудувати близько 2300 квартир для військовослужбовців.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міноборони, про це заявив наприкінці минулого тижня начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Григорій ПЕДЧЕНКО.

«Це ганебно, коли ми говоримо про безквартирного полковника, який з родиною мешкає на 12 квадратних метрах гуртожитку. Цього не повинно бути у Збройних силах. І ми дуже серйозно працюємо над вирішенням цього питання», – сказав він.

За словами Г.ПЕДЧЕНКА, планується побудувати близько 600 квартир, з яких 300 – по Севастопольському гарнізону, для військовослужбовців Військово-морських сил. «Це неабияке зрушення порівняно з 2009 роком, коли усі Збройні сили отримали лише 87 квартир», - зауважив він.

Начальник Генштабу додав, що військовим відомством був опрацьований новий проект “Військове містечко – 300”, який дав надію тисячам безквартирних військових отримати достойне житло.

«Дуже багато військових об’єктів сьогодні вивільнилося і не потрібні для використання у Збройних силах. Ми пропонуємо інвесторам приходити і будувати там будинки, не змінюючи цільового військового призначення землі», – повідомив Г.ПЕДЧЕНКО.

Головнокомандувач ЗСУ уточнив, що, залежно від місцевості, де проводитиметься будівництво, армія отримуватиме від 30% до 50% квартир у новобудовах. У такий спосіб службовим житлом будуть забезпечуватися як офіцери, так і військовослужбовці за контрактом.