Валовий зовнішній борг України зріс до 120,5 мільярдів доларів

Валовий зовнішній борг України у січні-березні 2011 року зріс на 2,7%, або на 3,1 млрд. дол., - до 120,5 млрд. дол. (84,1% ВВП).

Про це йдеться у повідомленні Національного банку України, оприлюдненому на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, за рахунок операцій платіжного балансу у 1-му кварталі 2011 року обсяг зовнішнього боргу України збільшився на 2 млрд. дол. США. Курсові різниці та інші зміни збільшили обсяг боргу на 1,1 млрд. дол. США.

Більш як половина (55,9%) приросту валового зовнішнього боргу к звітному кварталі сформувалася в інших секторах економіки (включаючи міжфірмовий борг). Решта частини приросту припадає на сектори державного управління і грошово-кредитного регулювання (41% валового приросту зовнішнього боргу України).

Зовнішні зобов'язання секторів державного управління і органів грошово-кредитного регулювання зросли на 1,3 млрд. дол. США (на 4,3%) - до 33,8 млрд. дол. США (23,6% ВВП). За рахунок курсової різниці та інших змін обсяг боргу цих секторів збільшився на 0,7 млрд. дол. США, а за рахунок власне операцій - на 0,6 млрд. дол. США.

У 1-му кварталі 2011 року уряд розмістив облігацій зовнішньої державної позики (ОВДП) на 1,6 млрд. дол. США, частина з яких була використана на планове погашення ОВДП 2004 року на 600 млн. дол. США. Інвестиції нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики скоротилися на 261 млн. дол. США.

Зобов'язання органів грошово-кредитного регулювання за кредитами МВФ збільшилися за звітний квартал на 0,2 млрд. дол. США за рахунок зміни курсу спеціальних прав запозичень.

У 1-му кварталі 2011 року обсяг зовнішнього боргу банківського сектору майже не змінився і станом на 1 квітня 2011 року становив 28,2 млрд. дол. США (19,7% ВВП).

Основною валютою зовнішніх запозичень станом на 1 квітня 2011 року залишається долар США (69,3%), зобов'язання у СПЗ становлять 13,9%. Питома вага зобов'язань в євро за 1-й квартал зросла з 10,7% до 11,2%. Частка зовнішньої заборгованості в гривнях залишається незначною – 2,6%, з початку року вона збільшилася на 0,3%.

Обсяг короткострокового зовнішнього боргу за залишковим терміном погашення з початку року збільшився на 1,7 млрд. дол. США і становив 51,0 млрд. дол. США. Рівень його покриття міжнародними резервами на кінець 1-го кварталу зріс до 71,4% (порівняно з 70,1% на кінець 2010 року).

Довідка УНІАН. Валовий зовнішній борг України у 2010 році збільшився на 13,5% або на 13,9 млрд. дол. США – до 117,345 млрд. дол. США (85,7% ВВП).