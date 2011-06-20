Під Києвом - розбійний напад на АЗС

Сьогодні близько 4-ї години ранку на АЗС, що знаходиться на окружній автодорозі в місті Бровари, четверо зловмисників в масках вчинили розбійний напад та викрали з сейфу більше 11 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області.

За даними правоохоронців, на момент скоєння злочину в приміщенні АЗС знаходилися п’ятеро працівників. Зловмисники, погрожуючи пристроєм, схожим на пістолет, сокирою, бейсбольною битою та електрошокером, змусили касирів та операторів лягти на підлогу. Охоронця, який намагався нейтралізувати розбійників, також повалили. Під примусом один з операторів відкрив сейф, звідки люди в масках забрали гроші. Після цього вони зникли в невідомому напрямку на автомобілі, схожому на «Деу-Ланос».

На даний час міліціонери продовжують оперативно-розшукові заходи зі встановлення осіб, причетних до вказаного злочину. Порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій. На зловмисників чекає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

При цьому правоохоронці зазначають, що цієї події можна було б уникнути, якби керівництво АЗС вчасно потурбувалося про оснащення відповідними заходами безпеки.