У Криму рейдери захопили три корпуси санаторію

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу щодо трьох осіб, які у 2005-2006 роках привласнили майно санаторію «Ясна поляна» вартістю 8,9 млн. грн.

Про це повідомила прес-служба наглядового відомства.

«Встановлено особи рейдерів, які, діючи у складі організованої групи, за допомогою сфальсифікованого судового рішення оформили за своєю фірмою право власності на три корпуси санаторію «Ясна поляна» закритого акціонерного товариства «Укрпрофздравниця», зазначається у прес-релізі.

Їх дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 і ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу - як шахрайство, виконане в особливо великих розмірах організованою групою, і легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Назва фірми представник прокуратури уточнити не зміг.

Ведеться слідство.