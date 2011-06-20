Капітан і машиніст траулера загинули від сморіду гнилої риби

Кримськоє управління Державної служби гірничого нагляду і промислової безпеки створило комісію з розслідування загибелі капітана і машиніста великого консервного риболовецького траулера «Леонід Бородич», що стоїть на рейді в порту Мавританії.

В інформації, що надійшла в теруправління Держгірпромнагляду, вказано, що нещасний випадок стався ввечері 15 червня, повідомила сьогодні прес-служба відомства.

Капітан і машиніст рибоборошняної установки займалися осушенням шахти скидання некондиційного улову і прочищенням отвору для надходження води від рибних відходів.

«За попередніми даними, причиною смерті капітана стало газове отруєння - виділеннями продуктів гниття риби - з швидкою дезорієнтацією і подальше синкопальне втоплення, машиніста - газове отруєння, дезорієнтація, черепномозкова травма, одержана при падінні, і подальше втоплення», - зазначається в прес-релізі.

Судно належить компанії «Інрибфлот».