Тейшейра: в Україні на візи подають багато підробних документів

У вересні буде розглянуто питання про виконання Україною плану дій з лібералізації візового режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав глава Представництва Європейської комісії в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА, відповідаючи на запитання журналістів.

«Буквально у вересні відбудеться перегляд діяльності України щодо виконання положень плану дій з лібералізації візового режиму», - сказав він.

Відповідаючи на питання, чи є шанс на безвізовий режим з Україною до проведення Євро-2012, Ж.ТЕЙШЕЙРА сказав: «Ці два поняття пов`язувати немає сенсу, оскільки Євро-2012 не є частиною плану дій з лібералізації візового режиму. Він спрямований на ряд аспектів, зокрема, на покращення якості контролю за кордонами, а також на покращення якості документів».

При цьому Ж.ТЕЙШЕЙРА відзначив, що є достатньо серйозний відсоток фальсифікованих документів, які громадяни подають для одержання віз. «Євро-2012 жодним чином не варто розглядати як привід для відхилення від вимог щодо видачі віз для українських громадян», - сказав він.