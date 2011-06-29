Експерт: від призначення нового директора МВФ Україна нічого не програє

Призначення міністра економіки і фінансів Франції Крістін ЛАГАРД новим директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) не вплине на терміни отримання Україною чергового траншу кредиту.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр ЖЕЛУДЬ.

Він зазначив, що рішення щодо надання чи не надання фінансових ресурсів тій чи іншій країні ухвалюється директором-розпорядником МВФ не одноосібно, а загальним голосуванням, і, відповідно, сам голова Фонду не може значно впливати на такого роду рішення.

Крім того, шанси країни на отримання фінансування з боку МВФ багато в чому залежать від звіту, підготовленого за підсумками перебування у такій країні місії Фонду.

«Рішення щодо продовження фінансування багато в чому залежать від тих висновків, які зробить місія МВФ. Позитивний звіт збільшує шанси країни на отримання ресурсів», - зазначив О.ЖЕЛУДЬ.

Як повідомляв УНІАН, 55-річну К.ЛАГАРД, яка до недавнього часу очолювала Міністерство економіки і фінансів Франції, обрано новим директором - розпорядником Міжнародного валютного фонду.

Посада стала вакантною після відставки Домініка СТРОСС-КАНА.

П`ятирічний термін перебування К.ЛАГАРД на посаді директора МВФ почнеться 5 липня.

Нова програма співпраці України і МВФ, схвалена у липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми - 2,5 року. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш даного кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by в обсязі 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.

Як заявив голова представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР, для отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду Україна повинна виконати чотири вимоги.

За словами М.АЛЬЄРА, терміни отримання Україною чергового траншу кредиту МВФ залежать виключно від того, наскільки швидко українська влада зможе виконати дані вимоги.