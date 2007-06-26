Газпром планує новий рекорд експортної виручки

Експортна виручка "Газпрому" упродовж 2007 року продовжить зростати, повідомив на прес-конференції заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв.

"Буде новий рекорд", - сказав він, відповідаючи на запитання щодо прогнозу експортної виручки на 2007 рік.

У 2006 році "Газпром" збільшив експортну виручку 42,5% - до 37,2 мільярдів доларів.

Медведєв нагадав, що 2006 року "Газпром" збільшив експорт власного газу на 2,8% - до 151,1 мільярдів кубометрів. За його словами, частка газу в російському експорті перевищила 14%. При цьому 80% експорту газу припадає на країни Європейського союзу. Основними споживачами є країни Західної Європи.

РІА "Новости"