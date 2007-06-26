Газпром планує новий рекорд експортної виручки
07:39, 26 червня 2007Суспільство
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У 2006-му було 37,2 мільярда...
|Олександр Медведєв
"Буде новий рекорд", - сказав він, відповідаючи на запитання щодо прогнозу експортної виручки на 2007 рік.
У 2006 році "Газпром" збільшив експортну виручку 42,5% - до 37,2 мільярдів доларів.
Медведєв нагадав, що 2006 року "Газпром" збільшив експорт власного газу на 2,8% - до 151,1 мільярдів кубометрів. За його словами, частка газу в російському експорті перевищила 14%. При цьому 80% експорту газу припадає на країни Європейського союзу. Основними споживачами є країни Західної Європи.
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