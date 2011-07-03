Російські козаки побилися з українською міліцією в Криму (фото)

Сутички активістів козацьких організацій і співробітників міліції відбулося у суботу в районі Феодосії - конфлікт виник при спробі козаків повторно встановити на в'їзді в місто уклінний хрест, який рано вранці 1 липня був демонтований співробітниками спецпідрозділів «Беркут» і «Тигр» на підставі рішення Господарського суду Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними кримських ЗМІ, внаслідок сутичок постраждало не менше 10 козаків і стільки ж було затримано.

«Було ухвалене рішення повернути хрест, демонтований владою. Козаки і православні віруючі пройшли з хрестом через всю Феодосію. Зібралося приблизно 300 осіб. Проте на місці, де раніше стояв хрест, нас зустрів спецназ української міліції у повній екіпіровці - в касках, із спецзасобами, зі щитами і собаками. При спробі пройти розпочалась бійка. З боку міліції в ній брало участь приблизно 600 правоохоронців», - повідомив агентству «Новий регіон» отаман Ради отаманів Криму Сергій ЮРЧЕНКО.

За його словами, «бійка була тривалою і кривавою». «Приблизно 15 чоловік з числа козаків одержали серйозні поранення - у людей переламані руки і ноги, розбиті голови», - підкреслив С.ЮРЧЕНКО.

«Учасники акції були жорстоко побиті - їх били палицями по обличчю, по голові, били лежачих. В цілому з важкими побоями можна бачити не менших десяти чоловік», - пише інформаційний портал «Новоросс.info».

«Новий регіон» повідомляє про затримання 10 козаків. «Тоді інші перекрили дорогу автозакам, вимагаючи звільнити товаришів. На нашу вимогу затриманих оглянув лікар, який заявив, що люди в крові, їх потрібно везти до лікарні, а не до міліції», - сказав С.ЮРЧЕНКО.

За його словами, уклінний хрест, що став причиною конфлікту, все-таки був повторно встановлений за 10 метрів від раніше визначеного місця.

На місце інциденту виїжджав начальник міліції Криму Сергій РЄЗНІКОВ і представники влади Феодосії.

«В ході переговорів було досягнуто домовленості про те, що православний символ буде знову демонтований правоохоронцями і переміщений на територію однієї з найближчих церков, де знаходитиметься на зберіганні. В той же час, починаючи з понеділка повинна розпочати роботу група з числа співробітників органів влади Феодосії, козацтва і православної громадськості з тим, щоб підготувати всі необхідні документи для оперативного вирішення питання зі вставлення уклінного хреста на первинному місці», - пише «Новоросс».

За інформацією порталу, мер Феодосії Олександр БАРТЕНЄВ пообіцяв, що займеться рішенням цього питання безпосередньо в Раді міністрів Криму.

«Разом з тим, за словами учасників переговорів з боку козацтва, якщо в розумні терміни не буде видно прогрес у рішенні даного питання, козаки залишають за собою право встановити хрест в односторонньому порядку», - пише «Новоросс».

Міліція підтвердила УНІАН факт сутичок, не повідомивши при цьому кількість співробітників МВС і козаків, які брали участь в них, а також число потерпілих і затриманих.

У травні представники козацьких громад встановили на в'їзді до Феодосії уклінний хрест. Проти висловилися представники кримських татар. За даними низки ЗМІ, козаки не мали дозволу і благословення на встановлення об'єкта. Кримська єпархія Української православної церкви Московського патріархату відмовилася освячувати хрест. У результаті на запрошення козаків хрест освятив священик Російської зарубіжної православної церкви.

Уряд Криму направив позов до суду з вимогою демонтувати хрест. Госпсуд Криму в другій половині травня задовольнив позов.

Фото УНІАН