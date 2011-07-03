Погода на завтра

Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі, грози, у західних областях, а вдень і на Лівобережжі країни місцями сильні дощі, подекуди град, пориви вітру 15-20 м/с.

Вночі у північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях - без істотних опадів, вдень у Київській та Чернігівській областях місцями короткочасні дощі, грози, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°, у західних областях 13-18° (у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 5-10°); у східних областях, Криму та Приазов"ї вночі 13-18°, вдень 23-28°.

У Київській області у понеділок вночі - без істотних опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°. У Києві температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 22-24° (в районі Одеси, Ялти, Феодосії 16-18°, Алушти 14°), у Дніпрі біля Києва 20°.