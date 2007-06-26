Які проблеми гризуть українців найбільше (соцопитування)

Серед соціально-економічних проблем країни, які потребують першочергового вирішення, більшість громадян найбільш серйозними вважають зростання цін (59%) та низький рівень зарплат (42,3%).

Такі дані соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 31 травня по 18 червня 2007 року, представив на прес-конференції в агентстві УНІАН заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій ЧАЛИЙ.

Також до трійки найбільш серйозних проблем респонденти віднесли проблему безробіття (38,5%), відсутність реального соціального захисту людей похилого віку, малозабезпечених, багатодітних сімей (34%), підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги (27,5%), недоступність та низьку якість медичного обслуговування (25,45), відсутність стимулів для всебічного розвитку дітей та молоді (23,9%), високий рівень побутової корупції (ЖЕКи, лікарні, ДАІ, навчальні заклади) (23,3%),зростання злочинності (23%).

Також соціально-економічними проблемами, які потребують першочергового вирішення, за даними опитування, є поширення наркоманії та алкоголізму (13,5%), посилення поділу суспільства на багатих і бідних (13,3%), незадовільна екологічна ситуація (11,3%), поганий стан житлово-комунального господарства (11,1%), велика кількість бездомних (10,3%), несприятливі умови для розвитку бізнесу (6,2%),несправедливий розподіл коштів між регіонами України (5,9%), проблеми освіти і науки (5,2%).

Найбільшими суспільно-політичними проблемами, які потребують першочергового вирішення, більшість опитаних (58,2%) вважає байдужість влади до думки громадян, 47,4% - корупцію у вищих ешелонах влади, 37,6% - нездатність влади забезпечити виконання законів, 29,4% - відсутність механізму впливу простих громадян на прийняття рішень. Водночас, 27,5% респондентів називають найбільшими суспільно-політичними проблемами відсутність незалежного суду, 21,1% - свавілля та здирництво чиновників на місцях, 17,9% - відсутність розмежування бізнесу та влади, 15,6% - свавілля працівників правоохоронних органів.

Також важливими суспільно-політичними проблемами 21,7% вважають погіршення відносин з Росією, 14,9% - розкол між Заходом та Сходом України, 12,5% - витіснення російської мови та культури, 10,2% - посилення впливу Заходу на суспільне життя країни, 9,4% - перекрученість політичної та економічної інформації в ЗМІ, 6,8% - слабкі позиції української мови та культури на території України, 5% - посилення впливу Росії на суспільне і економічне життя країни, 2,4% - переслідування за політичними мотивами.

Опитування проводилося у 403 населених пунктах, методом особистого інтерв’ю у помешканні опитано 10 тис. 956 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 1%.