Перспективи членства України в ЄС залишаються туманними

Зміни до базових угод Європейського Союзу не вплинуть на перспективи євроінтеграції України.

Про це у розмові з кореспондентом УНІАН заявив голова Представництва Європейської комісії в Україні Ієн БОУГ.

“Я не думаю, що нові документи матимуть вплив на перспективи європейської інтеграції України. Залишається та сама ситуація, зокрема, ми ведемо переговори про нову угоду з Україною”, - сказав І.БОУГ.

За його словами, якщо в процесі виконання цієї угоди вдасться досягнути поставлених цілей, то це наблизить Україну до Європейського Союзу у багатьох галузях.

“Таким чином, це набагато більше допоможе Україні просунутись в напрямку, який вона для себе обрала. Наші відносини залишаться в рамках європейської політики сусідства, яка наперед не визначає остаточний результат наших відносин, – європейська політика сусідства не гарантує членство в ЄС, але в той же час не блокує таку можливість”, - додав І.БОУГ.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня близько 6-ї ранку за київським часом Рада ЄС погодилася скликати Міжурядову конференцію для проведення переговорів щодо змін до двох основних угод ЄС: Угоди про Європейський Союз, підписаної у 1992 році в Маастріхті, та Угоди про створення Європейського Співтовариства, підписаної в 1957 році в Римі. Міжурядова конференція має до кінця 2007 року остаточно погодити та напрацювати фінальний варіант тексту змін, який має попередню назву “Угода реформ”.

Згідно з мандатом Міжурядовій конференції, зміни до Угод ЄС мають спиратися на посиленні ролі національних парламентів, зміни системи підрахунку голосів в Раді міністрів ЄС, створення посаду Верховного представника СОЮЗу і закордонних справ та безпекової політики, якій, має, водночас, бути віце-президентом Єврокомісії.

25 червня міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК висловив думку, що зміна угоди про заснування і функціонування Європейського Союзу відкриває для України шлях до справжнього посиленого варіанта співпраці з ЄС з подальшим членством в цій організації.