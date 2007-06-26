Кабмін збільшить кількість працівників ДАІ до 20 тисяч

16:20, 26 червня 2007
Суспільство
1448

Зайченко дав прес-конференцію

Кабінет міністрів України планує збільшити кількість працівників Державної автоінспекції до 20 тис осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив начальник Центру безпеки дорожнього руху Департаменту ДАІ МВС України Василь ЗАЙЧЕНКО.

«Планується кількість працівників ДАІ збільшити ще на 5 тисяч – тобто загальна чисельність досягне 20 тисяч працівників», - сказав В.ЗАЙЧЕНКО, зазначивши, що відповідна постанова знаходиться на розгляді в Кабміні. Він також повідомив, що в кожному районі буде знову створений підрозділ Державтоінспекції, оскільки реформа ДАІ, запропонована Президентом, виявилась неефективною.

За словами В.ЗАЙЧЕНКА, також відпрацьовуються критерії відбору, навчання співробітників ДАІ та критерії їх оцінки.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter