Кабмін збільшить кількість працівників ДАІ до 20 тисяч

Кабінет міністрів України планує збільшити кількість працівників Державної автоінспекції до 20 тис осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив начальник Центру безпеки дорожнього руху Департаменту ДАІ МВС України Василь ЗАЙЧЕНКО.

«Планується кількість працівників ДАІ збільшити ще на 5 тисяч – тобто загальна чисельність досягне 20 тисяч працівників», - сказав В.ЗАЙЧЕНКО, зазначивши, що відповідна постанова знаходиться на розгляді в Кабміні. Він також повідомив, що в кожному районі буде знову створений підрозділ Державтоінспекції, оскільки реформа ДАІ, запропонована Президентом, виявилась неефективною.

За словами В.ЗАЙЧЕНКА, також відпрацьовуються критерії відбору, навчання співробітників ДАІ та критерії їх оцінки.