Семенюк просить Ющенка залишити “Луганськтепловоз” у спокої

Сьогодні виникла загрозлива загальнодержавна проблема, коли «групка осіб», керуючись своїми власними інтересами, фактично забороняє державі виконувати закони, у тому числі й закон про державний бюджет, і робить це, використовуючи "ручні" судові органи, йдеться у заяві голови Фонду держмайна України Валентини СЕМЕНЮК, переданій агентству УНІАН прес-службою ФДМУ.

"Пане Президенте, залиште в спокої “Луганськтепловоз”, дайте можливість підприємству стати на ноги", - звертається В.СЕМЕНЮК у своїй заяві до Президента Віктора ЮЩЕНКА.

Голова ФДМУ заявляє: "Безперечно, ми розуміємо, що компанії, яким не вдалося придбати підприємство за ціною 2 тепловозів, будуть намагатись вчиняти скандали. Також мені не тільки як голові Фонду, а й як людині, незрозуміло, яким чином наближені особи пояснюють Президенту, чому комісія повинна була допустити до участі у конкурсі компанії, що виготовляють сталь та виробляють руду - щоб тепловози та обладнання підприємства пішли замість руди та металолому в сталеплавильні печі? Не дає спокій оточенню Президента продаж акцій ВАТ "Луганськтепловоз".

Голова Фонду також звертається до "лжеінвесторів" та осіб, які їх обслуговують, з проханням не дискредитувати Президента з питання продажу ВАТ ХК "Луганськтепловоз".

На її думку, "в черговий раз нечесні ділки та авантюристи намагаються прикритися Президентом".

В.СЕМЕНЮК наголошує: "Якщо рахувати кошти, отримані в бюджет від продажу пакета, та кошти, які отримає підприємство в якості інвестицій, загальна сума продажу ВАТ "ХК "Луганськтепловоз" становить майже 2 млрд. грн."

Як повідомляв УНІАН, 23 березня ФДМУ провів конкурс з продажу 76% акцій ВАТ “ХК “Луганськтепловоз” з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону. За підсумками конкурсу переможцем було визнано ВАТ «Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), яке запропонувало за пакет 292 млн. 505 тис. грн. при стартовій ціні пакета 292 млн. грн.

На участь в конкурсі подавали заявки чотири компанії: ВАТ "Деміховський машинобудівний завод" (Росія, Московська область); АТ "Дніпровагонмаш" (м. Дніпродзержинськ); ВАТ "Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат" (м. Марганець, Дніпропетровська область); ЗАТ "Управляюча компанія "Брянський машинобудівний завод" (Росія, м. Брянськ, правонаступник ЗАТ "Виробнича компанія "Брянський машинобудівний завод").

Проте до конкурсу були допущені лише дві афільовані між собою компанії: ВАТ "Деміховський машинобудівний завод" і ЗАТ "Управляюча компанія "Брянський машинобудівний завод".

За інформацією представників МГЗК, вони були готові запропонувати за 76% держпакет акцій ВАТ «Луганськтепловоз» не менше 400 млн. грн.

25 червня Господарський суд Києва частково задовольнив позов ВАТ «Дніпрвагонмаш», визнавши недійсним договір купівлі-продажу 76% акцій ВАТ “ХК «Луганськтепловоз» і зобов`язавши покупця - ЗАТ «Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» - повернути акції Фонду державного майна.

Секретаріат Президента України розцінив рішення Господарського суду Києва як об’єктивне і справедливе. За словами заступника керівника Секретаріату - постійного представника Президента в уряді Олександра ШЛАПАКА, цей судовий вердикт свідчить про глибоку кризу в сфері приватизації внаслідок неефективної роботи Фонду державного майна, “який, скориставшись політичними перипетіями, прийняв ряд рішень, які можуть заподіяти збитки державі та погіршити інвестиційний клімат у нашій країні”.

О.ШЛАПАК наголошує, що Господарський суд столиці встановив порушення при проведенні конкурсу з приватизації держпакету акцій «Луганськтепловозу». Він також нагадав, що раніше Президент України Віктор ЮЩЕНКО офіційно звертався до Генеральної прокуратури з проханням дати юридичну оцінку дотримання Фондом держмайна законодавства у процесі приватизації окремих об’єктів державної власності, у тому числі «Луганськтепловозу». За словами О.ШЛАПАКА, Генпрокуратура, зокрема, зробила висновок, що ФДМУ безпідставно не допустив до конкурсу українських покупців.