Букові ліси в Карпатах внесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Комітет всесвітньої спадщини сьогодні вніс два об`єкти природної спадщини до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: Національний парк дикої природи Тейде (Іспанія) і незаймані букові ліси в Карпатах (Словаччина, Україна).

Про це УНІАН повідомили в Бюро інформації громадськості Комітету всесвітньої спадщини.

Незаймані букові ліси в Карпатах (Словаччина, Україна) є заповідним районом, розташованим на території двох країн. Він є ланцюжком з десяти окремих заповідників, розташованих уздовж осі завдовжки в 185 км, що протягнулася від Рахівськіх гір і Чорногорського масиву в Україні, переходять на заході в Полонинський хребет, аж до гір Буковські Врхи та Вігорлат в Словаччині.

Усі десять заповідників є прекрасним зразком незайманих лісів, що є складними екосистемами помірного кліматичного поясу. Тут збереглися умови, що дозволяють проводити якнайповніші дослідження екологічних структур і процесів зростання європейського буку в різних середовищах.

Букові ліси Карпат є безцінним генетичним сховищем буку й інших видів живої природи, що існують з ним в сусідстві, і залежать від обумовлених ним екосистем. Ці ліси також свідчать про процеси відновлення і розвитку земних екосистем і поселень, що почалися з моменту завершення останнього льодовикового періоду і продовжуються в наші дні.

Національний парк дикої природи Тейде (Іспанія) розташований на острові Тенерифе і займає територію в 18 тис. 990 га. Його головна визначна пам`ятка – найвища вершина Іспанії - стратовулкан Тейде-Піко Вієхо заввишки в 3 тис. 718 м. Досягаючи висоти в 7 тис. 500 м по відношенню до рівня морського дна, він числиться третім в списку високих вулканічних утворень миру. Вершина розташована в чудовій по своїй красі місцевості. Враження посилюється під впливом атмосферних умов, що безперервно створюють гру пейзажних форм і фарб. Вулкан ніби занурений в «море хмар», що створюють в очах спостерігача неповторний фон.

Національний парк Тейде має всесвітнє значення: тут збереглися сліди геологічних процесів, що визначають еволюцію океанських островів. Його вивчення істотно доповнить дані, одержані в результаті спостережень за такими об`єктами всесвітньої спадщини як Національний парк «Гавайські вулкани» (США).