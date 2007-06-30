Погода на 30 червня - 2 липня

Сьогодні в більшості областей України пройдуть короткочасні дощі, у південній частині - без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на півдні до 20°; вдень 23-28°, у південній частині місцями 30°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 1-2 липня у північних, 2 липня і у більшості центральних та східних областей короткочасні дощі, грози; на решті території переважно без опадів. Температура вночі 10-16°, на півдні до 20°; вдень 21-27°, у південній частині, а 1 липня і у східних областях місцями до 31°.

У Києві та області очікується мінлива хмарність. Вночі переважно без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

1-2 липня - короткочасні грозові дощі, лише вночі 1 липня переважно без опадів. Температура вночі 10-16°, вдень 21-27°.