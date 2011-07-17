Звинувачена в задушенні 2-річної доньки скотчем відсиділа три роки
14:30, 17 липня 2011Суспільство
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Справа розколола Америку
Американка, суд над якою за звинуваченням у вбивстві дитини розколов суспільство, вийшла на свободу з в`язниці в штаті Флоріда, повідомляє Бі-бі-сі.
На початку цього місяця суд міста Орландо визнав 25-річну Кейзі Ентоні невинною у вбивстві її дворічної дочки Кейлі.
Ентоні провела у в`язниці три роки. Її звинувачували в тому, що вона задушила свою дитину скотчем, а потім кинула тіло в ставок. Тюремний термін вона відбувала за те, що брехала слідчим про місцезнаходження дівчинки.
Сторона захисту наполягала на тому, що дитина випадково потонула в сімейному басейні, а мати, злякавшись покарання і будучи в стані афекту, позбулася трупа.
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