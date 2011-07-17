Звинувачена в задушенні 2-річної доньки скотчем відсиділа три роки

Американка, суд над якою за звинуваченням у вбивстві дитини розколов суспільство, вийшла на свободу з в`язниці в штаті Флоріда, повідомляє Бі-бі-сі.

На початку цього місяця суд міста Орландо визнав 25-річну Кейзі Ентоні невинною у вбивстві її дворічної дочки Кейлі.

Ентоні провела у в`язниці три роки. Її звинувачували в тому, що вона задушила свою дитину скотчем, а потім кинула тіло в ставок. Тюремний термін вона відбувала за те, що брехала слідчим про місцезнаходження дівчинки.

Сторона захисту наполягала на тому, що дитина випадково потонула в сімейному басейні, а мати, злякавшись покарання і будучи в стані афекту, позбулася трупа.