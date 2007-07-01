П’яний мотоцикліст збив інспектора ДАІ

У Волинській області 21-річний водій мотоцикла, який був у нетверезому стані, скоїв наїзд на інспектора Державної автоінспекції.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області, дорожньо-транспортна пригода сталась вночі в Горохівському районі. В результаті аварії працівник ДАІ отримав тяжкі тілесні ушкодження.

В ході розслідування з’ясувалося, що водій мотоцикла не мав документів на свій транспортний засіб і навіть не отримував посвідчення водія.

Зараз відносно нього вирішується питання щодо порушення кримінальної справи.