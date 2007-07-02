Погода на 3 - 8 липня

Завтра у західних, вночі та вранці місцями і в північних областях України очікуються короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер буде західний, південно-західний, 5-10 м/с, на високогір`ї Карпат пориви 20-25 м/с. Температура вночі 13-18°, у південній частині місцями 20-22°; вдень 27-32°; у Карпатах вночі 8-13°, вдень 15-20°.

4-5 липня - мінлива хмарність. 4 липня у західних та північних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів; 5 липня в Україні, крім східної частини та Криму, грозові дощі (у західних областях місцями сильні дощі), в окремих районах град, шквали 15-20 м/с. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 20-24 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°, вдень 4 липня 27-32°, у південній частині, Донецькій та Луганській областях місцями 33-36°, 5 липня (крім східної частини та Криму) зниження до 22-27°; у західних областях вночі 12-17°, вдень 4 липня 23-28°, 5 липня 17-22°.

6-7 липня на більшій частині території України часом дощі, окремі грози. Температура 6 липня у південній частині вночі 17-22°, вдень 26-31°; на решті території вночі 11-16°, вдень 22-28°, у західних та північних областях 17-24°; 7 липня вночі 10-15°, на узбережжі до 20°, вдень 19-25°, на сході та півдні до 28°.

8 липня у західних областях, 9 липня та 11-12 липня у західній половині короткочасні дощі, грози; на решті території, а 10 липня в Україні переважно без опадів. Коливання температури на 3-5°.

У Києві та області у вівторок вночі та вранці місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 15-17°, вдень близько 30°; по області вночі 13-18°, вдень 27-32°.

4-5 липня - мінлива хмарність. 4 липня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, 5 липня грозові дощі, вдень в окремих районах град. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с, при грозах поривчастий. Температура вночі 15-20°; вдень 4 липня 27-32°, 5 липня зниження до 22-27°.

6-7 липня - дощі, грози. Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°.