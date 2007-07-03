Відбувся перший в Україні театральний слем

У Запоріжжі пройшов перший в Україні театральний слем.

Як повідомляє прес-служба Запорізької мерії, захід відбувся в рамках відкритого театрального фестивалю "Золота Хортиця. Курбас - інтерфест - 2007", організаторами якого виступили Запорізьке міське управління культури і муніципальний театр-лабораторія "Ві".

Кожен вечір в центрі Запоріжжя, біля Фонтану Життя на площі Маяковського, молоді артисти показували майстерність творчих мініатюр в конкурсі слем - 10-хвилинних виступах, де способом виразу виступає не текст, а сам виконавець, що може використовувати музику, реквізит, костюм, текст, різні аксесуари, або не використовувати їх зовсім. У прес-службі відзначили, що переможці визначалися шляхом голосування професійного журі та глядачів.

Гран-прі першого українського конкурсу слем одержав запорізький дует "Парадокс".