Ріелтори прогнозують, що ціни на житло падатимуть

Спілку фахівців з нерухомого майна України (СФНУ) Олександр РУБАНОВ прогнозує зниження вартості житла на вторинному ринку Києва в межах 1-1,5% щомісяця впродовж 1,5-2 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

О.РУБАНОВ відзначив, що в квітні цього року на ринку житла столиці було зафіксовано чергове цінове «дно», коли середня вартість «гостинки» становила близько 50 тис. дол., стандартної однокімнатної квартири – близько 70 тис. дол., двокімнатної квартири – близько 95 тис. дол., трикімнатної квартири – близько 125 тис. дол.

«Я думаю, що це цінове «дно» не останнє, тому що ми ще фіксуватимемо зниження вартості з динамікою приблизно 1-1,5% залежно від сегменту. За нашими прогнозами, цей процес ще триватиме досить довго, як мінімум 1,5-2 роки. Тому чекати зараз якогось зростання, за нашими оцінками, дещо передчасно», - вважає президент СФНУ.

За його даними, з червня 2010 року по червень 2011 року середня вартість пропозиції житла на вторинному ринку Києва знизилася на 8,5% - з 1949 до 1787 дол./кв. м.

У свою чергу голова Національної Ради «Ріелторської палати України» Олександр БОНДАРЕНКО вважає, що тренд падіння вартості житла може бути не таким тривалим, а цінове «дно» може бути досягнуте через рік, після чого наступить пожвавлення ринку і незначне зростання цін.

На думку експерта, на кінець листопада цього року можна чекати зниження вартості на вторинному ринку житла столиці на 6%.

При цьому президент СФНУ відзначив, що найшвидше знижується вартість неякісного, застарілого житла - «гостинок» і «хрущовок», це пов`язано з тим, що покупці вважають за краще купувати квартири в нових житлових комплексах з інфраструктурою. На думку О.РУБАНОВА, різниця між вартістю неякісного і нового житла буде зростати.

За його даними, до кризи вартість «хрущовки» в центрі Києва становила 2-3 тис. дол/кв.м, у спальних районах – 1,7 тис. дол./кв.м, а сьогодні середня вартість житла в цій категорії становить 1,1-1,3 тис. дол./кв.м.

О.БОНДАРЕНКО також відзначив, що обсяг операцій купівлі-продажу житла в Києві та Україні знизився в рази: якщо до кризи щомісячно в столиці укладалося 3,8-4,8 тис. угод, а в Україні – 350-400 тис. угод, то сьогодні така кількість угод проходить за рік.

Голова наглядової ради «Ріелторської палати України» додав, що в регіонах країни ринок житла характеризується зменшенням кількості угод, зниженням вартості житла, наближенням вартості житла на вторинному ринку до первинного, зниженням забудовниками рентабельності при будівництві житла до 10-12%. При цьому на первинному ринку купують лише готове житло.