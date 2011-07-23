Погода на неділю

Завтра дощі пройдуть лише у східних та західних областях України.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 24 липня мінлива хмарність. У східній частині, а вдень і в західних областях грозові дощі, місцями сильні зливи, град, шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°, в карпатському регіоні близько 20°; у південній частині та східних областях вночі 17-22°, вдень 27-32°.

У Київській області завтра буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°.

У столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.

23 липня температура води в Чорному та Азовському морях 23-27°, в районі Одеси 19°; у Дніпрі біля Києва 23°.