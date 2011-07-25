Азаров хоче, щоб капустою торгували через інтернет

Уряд розгляне можливість 50-відсоткової компенсації сільгоспвиробникам витрат зі зберігання овочів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ після відвідання оптового ринку сільгосппродукції «Столичний».

«Є пропозиція компенсувати зберігання овочів. 50% ми можемо взяти на себе, наприклад. Ми розглянемо цю пропозицію – вона сьогодні прозвучала. На перший погляд вона цілком розумна і реальна». Є світовий досвід, і не такі це вже великі обсяги фінансів. А це дуже серйозно – зацікавити товаровиробника зберігати свою продукцію», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також повідомив, що к 2011 і 2012 роках значну частину території України буде покрито оптовими ринками сільгосппродукції.

При цьому М.АЗАРОВ відзначив, що на оптових ринках може бути введено систему торгівлі через Інтернет.

«Тут має працювати і інтернет-торгівля, чому б і ні», - відзначив М.АЗАРОВ