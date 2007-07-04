Мер Донецька просить земляків не пити 5 днів

Мер Донецька Олександр ЛУК`ЯНЧЕНКО просить жителів міста не "продавати, не приносити і не розпивати спиртні напої" в дні святкування 75-річчя області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні мера до жителів і гостей міста, оприлюдненому напередодні торжеств.

"Міська рада звертається до Вас з переконливим проханням не продавати, не приносити і не розпивати спиртні напої в місцях проведення масових заходів", йдеться у зверненні. При цьому О.ЛУК`ЯНЧЕНКО висловлює надію "на взаєморозуміння, а також на те, що наші свята пройдуть в гарному, піднесеному, дружньому настрої".

Мер Донецька нагадує, що згідно з планом святкових заходів в місті в період з 5 до 9 липня проводяться виставки, вернісажі, концерти, спортивні змагання. Крім того, в рамках святкової програми 7 і 8 липня на площі ім. Леніна відбудеться гала-концерт і масове народне ярмаркове гуляння.