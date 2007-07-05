На Львівщині дерево вбило людину

10:02, 05 липня 2007
Суспільство
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Ще двох травмовано

У Львівській області внаслідок падіння дерев травмовано трьох осіб, яких госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги Львова, з них одна особа (1954 р.н.) померла у лікарні.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, через негоду було обмежено рух на автодорозі “Львів – Бібрка” поблизу с.Давидів. Пошкоджено покрівлі 87 будівель.

3 липня внаслідок злив і поривів вітру було знеструмлено 120 населених пунктів. Станом на 7.00 четверга відновлено електропостачання 66 населених пунктів, покрівлі 13 будівель, проведено роботи з розчистки доріг, рух автомобільного транспорту відновлено.

На місці події працюють оперативні мобільні групи ГУ МНС, бригади "Львівобленерго" та районні комунальні служби.

 

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