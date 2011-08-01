"Студентський захист" вимагає не підвищувати плату за навчання

Керівництво вищих навчальних закладів має терміново привести розмір оплати за навчання у відповідність із законодавством.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі громадської ініціативи «Студентський захист», посилаючись на відповідний лист Міністерства освіти.

«Керівництво вищих навчальних закладів повинно терміново здійснити заходи щодо приведення розміру оплати за навчання у відповідність із законодавством та недопущенні підвищення плати за надання платних освітніх послуг у 2011/2012 навчальному році більше, ніж на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік», - заявив координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій ЧЕРНИХ, зазначивши, що про це йдеться в листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 липня 2011 року за № 1/9-579 на адресу керівників ВНЗ.

«Міністерство звертає увагу керівників вищих навчальних закладів, що порядок надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затверджений спільним наказом Міністерства освіти і науки, Міністерства фінансів та Міністерства економіки від 23.07.2010 №736/758/902, визначає, що встановлення вартості платної освітньої послуги має здійснюватись на основі економічно-обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням», - підкреслив А.ЧЕРНИХ.

Крім того, «Студентський захист» нагадує, що відповідно до пункту 6 статті 64 Закону України «Про вищу освіту», розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється вищим навчальним закладом у грошовій одиниці України - гривні, з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік.

«Відповідний лист міністерства на адресу керівників вищих навчальних закладів став наслідком аналізу звернень абітурієнтів щодо необґрунтованого підвищення плати за навчання у деяких вищих навчальних закладах на 2011/2012 навчальний рік», - підсумував А.ЧЕРНИХ.