Злочинці мали свій почерк - грабували квартири на першому поверсі

На Прикарпатті за численні крадіжки засуджено учасників організованої злочинної групи.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Івано-Франківській області у період квітня-травня 2009 року в Івано-Франківську було вчинено низку зухвалих злочинів, пов’язаних з крадіжками майна громадян з їхніх помешкань.

У кожному разі простежувався один і той же почерк невідомих злочинців –пошкодження вікна квартири на перших поверхах житлових будинків.

Міліції вдалося затримати на черговій крадіжці групу з трьох осіб з речовими доказами – викраденим майном (ювелірні вироби, відеокамера, грошові кошти, ноутбук), а також знаряддями для проникнення у квартири.

Маючи за плечима по кілька судимостей (ватажок злочинної групи п’ять разів притягувався до кримінальної відповідальності), зловмисники намагалися будь-що втекти.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу за звинуваченням учасників організованої злочинної групи, суд визнав винним кожного з них у скоєнні 5 крадіжок майна з помешкань громадян, вчинені опору працівникам міліції, а також умисному заподіянні міліціонерам тілесних ушкоджень. Суд дослідив зібрані по справі докази і дійшов висновку, що підсудні скоювали злочини за заздалегідь розробленим планом, з чітким розподілом ролей і спільною метою заволодіння чужим майном.

Внаслідок злочинних дій ця група заподіяла потерпілим збитків на загальну суму майже 50 тисяч гривень.

За вироком суду злочинців засуджено до покарання, пов’язаного з позбавленням волі кожного на термін від 3 до 4 років. Суд врахував, що на утриманні підсудних перебувають малолітні діти.