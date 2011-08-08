Столична влада готує експеримент із «карткою киянина»

Влада Київа планує у жовтні цього року розпочати експеримент із впровадження соціальної картки киянина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан КРАМАРЕНКО під час презентації концепції «Картки киянина».

Конкурсна комісія готує умови конкурсу для відбору потенційних виконавців робіт проекту.

“Впровадження пілотного проекту системи Картки киянина має на меті лише облік пільгових категорій жителів міста Києва, що мають право безкоштовного проїзду в метрополітені, а не надання пільг в цілому, які передбачені законами та надаються на рівні держави”, - підкреслив Р.КРАМАРЕНКО.

Щоб отримати картку киянина, громадяин повинен буде звернутися із заявою та відповідними документами до районного управління соціального захисту. Після проведення перевірки даних вони будуть передані до єдиного соціального реєстру міста і громадянину буде присовєно соціальний ідентифікаційний номер. Після цього людина обирає самостійно банк, в якому хоче обслуговуватись, і там замовляє картку. Видаватиметься картка киянина безкоштовно. Її отримання передбачено протягом тижня з дня зверення і подачі необхідних документів, перелік яких буде оприлюднено на сайті міської влади.

“Це буде пластикова банківська платіжна картка з контактним та безконтактним чіпом”, – пояснив Р.КРАМАРЕНКО.

Виробництво карток буде здійснюватись на спеціальному підприємстві, яке забезпечуватиме необхідний рівень безпеки технологічного процесу, захист самої картки та захист інформації картки від модифікації.

Передбачено, що соціальна картка зможе підтримувати близько 16 окремих незалежних додатків. Першочергові з них: соціально-фінансовий додаток, що дозволяє ідентифікувати клієнта; банківський платіжний додаток для проведення фінансових трансакцій; транспортний додаток, що дозволяє користуватися послугами метрополітену.

“І також до кінця року буде запущена аналогічна система пропуску пасажирів у КП “Київпастранс”, - повідомив Р.КРАМАРЕНКО.

Згодом відбуватиметься підключення інших додатків, зокрема, комунального (пільги на оплату комунальних послуг), медичного (пільги з медичних послуг, зокрема, на придбання ліків) і додатків лояльності.

“Відзначу, що будуть пільги, які можна витрачати на інші потреби, наприклад, замість оплати проїзду купувати продукти та цільові пільги з оплати комунальних послуг”, - сказав Р.КРАМАРЕНКО.

Передбачено, що експериментом в Києві буде охоплено близько 80 тисяч осіб – це категорії, яким столична влада надала право безкоштовного проїзду у метрополітені та інших видах комунального транспорту: студенти, школярі та інваліди з відповідними пільгами на проїзд від міської влади.

“Ми плануємо, якщо будуть запропоновані конкретні системи, які зможуть працювати, а в нас основною з умов конкурсу є те, що дана система запускається з 1 жовтня для того, щоб у вересні внести зміни до фінасування в четвертому кварталі зазначених пільг і почати працювати з тою невеликою кількістю людей по картці киянина з тим, щоб з 1 січня запровадити цю систему в повному обсязі”, - зауважив Р.КРАМАРЕНКО.

У КМДА очікують, що впровадження проекту матиме як соціальний, так і економічний ефект.