У Черновецького розуміють бажання інших правити столицею

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО висловив думку, що вибори мера столиці у найближчі три роки не відбудуться.

Таку думку він висловив в інтерв’ю тижневику “Дзеркало тижня” від 7-13 липня (26 (655)), коментуючи можливість проведення дострокових виборів мера столиці.

«Виборів у Києві не буде. Щонайменше, у найближчі три роки, згідно з чинним законодавством», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

На думку чиновника, на сьогодні не існує правових підстав для проведення перевиборів мера Києва. «Що ж до референдуму про відставку мера, про який сьогодні так багато говорять, то переконаний: дві третини Київради ніколи не проголосують за рішення про його проведення», — впевнений А.ГОЛУБЧЕНКО.

При цьому він виключив можливість поділу повноважень мера і голови держадміністрації, назвавши розмови про це «чутками і провокаціями».

А.ГОЛУБЧЕНКО також припустив, що загострення пристрастей навколо посади мера Києва має, перш за все, політичне походження: «Бажання правити столицею цілком логічне для будь-якої політичної сили, яка прагне встановити свою владу по всій країні. І саме ця обставина, на мою думку, пояснює багато того, що відбувається у Києві».