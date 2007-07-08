Гриценко вважає призначення Кузьмука нелегітимним

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що призначення віце-прем’єр-міністром Олександра КУЗЬМУКА є нелегітимним.

Про це він заявив в інтерв’ю радіо “Свобода”.

“На мій погляд, не повинно бути генерала на посаді віце-прем’єра. Я думаю, що це суперечить закону, оскільки згідно з законом, дійсно, військовослужбовці, які носять погони можуть відряджатись до цивільних структур і обіймати певні посади, але перелік цих посад затверджується указом Президента. В указі Президента немає посади віце-прем’єр-міністра з категорії “генерал армії України”, не повинно бути й генерала на посаді віце-прем’єра”, - сказав А.КУЗЬМУК.

“Тому в цьому сенсі я вважаю, що це призначення було непродуманим і нелегітимним. Якби воно було вирішено таким чином, що Олександр Іванович написав рапорт про звільнення з лав збройних сил, і після цього обійняв цю посаду – це було б правильно”, - уточнив міністр оборони.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня Верховна Рада України звільнила Володимира РАДЧЕНКА з посади віце-прем’єр-міністра з питань національної безпеки і оборони і призначила на цю посаду О.КУЗЬМУКА.