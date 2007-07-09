Ющенко розповів про нічну розмову з Путіним

Президент Віктор Ющенко поїде в Росію 15-20 серпня для зустрічі з президентом російської Федерації Володимиром Путіним.

"Я поїду в Росію 15-20 серпня. У цей час президент Путін буде відпочивати в Сочі, там ми і зустрінемося. Обговоримо 26 питань, підготовлених для засідання комісії Путін-Ющенко", - повідомив він в інтерв`ю "Известиям в Украине".

"Це – повний зріз проблем, що включає політику, економіку, соціалку. Забороняючи знаки з "дорожньої карти" зникнуть, але не цілком. Наші двосторонні відносини настільки об`ємні й багатопланові, що то в одній, то в іншій галузі виникають нюанси, називані проблемами. Нам потрібно ставитися до них без напруги, без бажання усе ускладнити", - додав Ющенко.

Президент України зазначив, що вони з російським президентом обговорюють "усі найскладніші моменти". "Як колезі, партнеру і другові я йому вдячний за це", - сказав він.

"Ми дійшли до найгостріших точок. Серед них тема Чорноморського флоту, визначення морського кордону і статусу Керченської протоки. Якими б делікатними не були ці питання, їх треба вирішувати. У тому числі – і пов`язані з ними теми використання кримської землі, навігації, частот", - підкреслив Ющенко.

На питання, чи подарує він Путіну карту "Тарас Шевченко в Москві", що стоїть у нього в кабінеті, президент України відповів: "Не знаю, наскільки вона йому (Путіну) буде дорога..."

"У мене в кабінеті, до речі, є ще одна карта – газових постачань. Відповідно до них, Україна розташована ближче всіх інших споживачів до російських родовищ. Навіть ближче Білорусії, що одержує газ по 80 доларів за тисячу кубометрів. Ми ж купуємо енергоносій по 130 доларів", - зазначив у той же час Ющенко.

При цьому, коментуючи ідею Росії підняти ціну на газ до 230 доларів, глава Української держави сказав: "Справа не в тому, яку ціну нам називають. Якщо вона реальна – ми заплатимо. Питання в тому, за яким принципом формується ця цифра, яка в ній політична складова".

"Я накреслив Володимиру Путіну формулу, по якій вираховується ціна газу. Вона залежить від того, як змінюється вартість альтернативних енергоносіїв, будь то хоч уран, хоч вугілля, хоч гній", - зазначив Ющенко.

"Ми з Путіним про це говорили пізно вночі. Він казав, що зараз у нього йде прийом, а коли закінчиться, він запросить Христенка і ще раз обговорить із ним формулу. Пам`ятаю, я тоді відповів: "Володимире Володимировичу, мені соромно, що ми з вами обговорюємо ікси й ігреки, вникаємо в дрібниці, хоча, по ідеї, повинні говорити про глобальні політичні процеси, базові правила і підходи", - підкреслив президент.

За словами Ющенка, "коли ми погодимося з правилами формування ціни, ми зможемо прогнозувати ситуацію на рік уперед".

"Є приказка: хочеш одержати ворога – візьми в борг. Я не бажаю ні брати, ні давати. Я втомився дізнаватися про подорожчання російського газу з передовиці газети"Известия". Ціна повинна встановлюватися на переговорах", - підкреслив він.

Українська правда