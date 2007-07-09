Під час замаху поранили прем`єр-міністра Абхазії

Сьогодні невідомі обстріляли машину прем`єр-міністра Абхазії Олександра АНКВАБА, прем`єр дістав легкі поранення і госпіталізований.

Як передає РІА «Новости»,про це повідомив журналістам глава МВС невизнаної республіки Отар ХЕЦІЯ.

"Півгодини тому в Гудауті, де проживає глава уряду, на центральній трасі з автоматичної зброї невідомими був обстріляний джип глави уряду, що прямував у Сухумі", - сказав міністр.

"Прем`єр дістав легкі дотичні поранення і госпіталізований", - заявив О.ХЕЦІЯ.

За його словами, ведеться розслідування.

У свою чергу, голова Служби держбезпеки Абхазії Юрій АШУБА заявив, що машина прем`єра була обстріляна з гранатомета РПГ-26.

Це вже четвертий замах на прем`єра Абхазії, котра в односторонньому порядку оголосила про вихід зі складу Грузії.