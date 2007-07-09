Погода до кінця тижня

До кінця тижня в Україні йтимуть дощі та буде тепло.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише в західних областях вночі місцями невеликі дощі, вдень помірні грозові дощі, в Карпатах та Закарпатті сильні. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень в західних областях місцями шквали 15-20 м/с; на високогір`ї Карпат впродовж доби пориви 25-30 м/с. Температура вночі 12-17°, на півдні до 20°; вдень 27-32°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 15-20°. На Закарпатті: вночі невеликі дощі, вдень сильні грозові дощі, місцями шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, на високогір`ї пориви 25-30 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30° (в горах вночі 7-12°, вдень15-20°).

11-12 липня мінлива хмарність. У західних областях дощі, грози, 11 липня місцями сильні дощі, шквали 15-20 м/с; температура вночі 11-16°, вдень 18-23°. У східній частині, Криму та Приазов`ї сухо та жарко; температура вночі 15-20°, вдень 28-33°, місцями 35°. На решті території короткочасний дощ, гроза (11 липня лише на Вінниччині, Житомирщині, а вдень місцями на Київщині). Температура вночі 13-18°; вдень 11 липня 27-32°, 12 липня 24-29° (на Вінниччині та Житомирщині 11-12 липня 19-24°). Вітер переважно південно-західний, західний, 5-10 м/с. На Закарпатті: дощ, гроза, 11 липня місцями сильний дощ, шквали 15-20 м/с, в горах пориви до 25 м/с; температура вночі 11-16°, вдень 18-23° (в горах вночі 7-12°, вдень 12-17°).

13-14 липня короткочасні дощі, грози (14 липня місцями), лише у південній частині переважно без опадів. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 21°; вдень 25-30°, у північних та центральних областях 21-26°. На Закарпатті короткочасні дощі, грози (14 липня місцями). Температура вночі 12-17°, вдень 21-26° (в горах вночі 6-11°, вдень 10-15°).

15-19 липня в Україні без опадів. Температура вночі 13-18°, на півдні до 21°; вдень 26-32°, 17-18 липня місцями, окрім північних та західних областей, 33-36°.

У Києві та області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 14-16°, вдень 29-31°; по області вночі 12-17°, вдень 27-32°.

11-12 липня мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза (вдень 11 липня місцями), лише вночі 11 липня без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 11 липня 27-32°, 12 липня 24-29°.

13-14 липня у столиці та області йтимуть короткочасні дощі, грози (14 липня місцями). Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°.