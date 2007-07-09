Ще 10 українців, яких евакуювали із сектора Газа, вранці вилетять до Москви

37 громадян з кількох країн СНД, яких евакуювали в понеділок із сектора Газа, залишили Ізраїль і проходять прикордонний контроль при в`їзді до Йорданії.

Група у супроводі російських дипломатів налічує 37 осіб. Серед них: 20 громадян Росії, десять - України, три - Казахстану, три - Білорусії і один палестинець, що має білоруські проїзні документи.

Евакуйовані переночують в столиці Йорданії Аммані і вранці вилетять до Москви.

Як повідомляв УНІАН, із зони конфлікту в секторі Газа (Палестинська Національна Автономія) в кінці червня було евакуйовано 26 українських жінок і 65 дітей.