Ще 10 українців, яких евакуювали із сектора Газа, вранці вилетять до Москви
22:42, 09 липня 2007Суспільство
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У червні були евакуйовані 91 особа
37 громадян з кількох країн СНД, яких евакуювали в понеділок із сектора Газа, залишили Ізраїль і проходять прикордонний контроль при в`їзді до Йорданії.
Група у супроводі російських дипломатів налічує 37 осіб. Серед них: 20 громадян Росії, десять - України, три - Казахстану, три - Білорусії і один палестинець, що має білоруські проїзні документи.
Евакуйовані переночують в столиці Йорданії Аммані і вранці вилетять до Москви.
Як повідомляв УНІАН, із зони конфлікту в секторі Газа (Палестинська Національна Автономія) в кінці червня було евакуйовано 26 українських жінок і 65 дітей.
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