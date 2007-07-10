США закликають Росію гарантувати безпеку журналістів і свободу слова

Адміністрація Президента США Джорджа БУША закликала Росію забезпечити безпеку журналістів і гарантувати свободу слова. Про це повідомляє РІА «Новости».

"На 9 липня припадають треті роковини вбивства американського громадянина Пола Хлебнікова, який був головним редактором російського видання журналу "Форбс", - йдеться в заяві офіційного представника Державного департаменту США Шона МАККОРМАКА.

"Уряд США відзначає увагу, яка російський уряд на найвищому рівні приділяє цій справі, і закликає його зробити розкриття даної справи пріоритетом для правоохоронних органів", - указується в документі.

Держдепартамент США підтверджує готовність надати сприяння російським властям "для того, щоб виконавці цього лиходійського злочину з`явилися перед правосуддям".

"Залякування і вбивства журналістів є викликом для вільної і незалежної преси і для всіх, хто поважає демократичні цінності, і з цим не можна миритися. Ми закликаємо Росію зробити кроки, які забезпечать захист всіх журналістів, дозволять їм працювати в Росії без страху за своє життя і гарантують свободу слова", - заявив офіційний представник Держдепартаменту США.

Американський журналіст П.Хлебніков був убитий чотирма пострілами з пістолета в Москві 9 липня 2004 року.