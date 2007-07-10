Інвесторів приваблює перший 5-зірковий готель і міст через Севастопольську бухту

У Севастополі ближчим часом завдяки інвесторам побудують міст через Севастопольську бухту, перший 5-зірковий готель і реконструюють аеропорт „Бельбек”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН. „У Севастополі зараз дуже інтенсивно працюють інвестори, інвестиційна привабливість Севастополя постійно зростає. Завершення передачі об’єктів від військових відомств в комунальну власність збільшує наші інвестиційні можливості”, - сказав В.КАЗАРІН.

За інформацією першого заступника глави виконавчої влади міста, „тільки за останні півтора тижня Севастополь відвідали представники чотирьох великих інвестиційних компанії, з двома з них вже підписано протоколи про наміри, і також дві з цих чотирьох компаній до кінця поточного тижня зареєструють юридичні особи у Севастополі, будуть створені фірми, які почнуть працювати з практичної розробки тих проектів, які ми спільно з міською радою для них сформували”. Як сказав В.КАЗАРІН, „ми поспішаємо з цією роботою, тому що цілий ряд проектів, які ми будемо реалізовувати з ними, пов’язані з підготовкою до 225-річного ювілею Севастополя”. Серед об’єктів він назвав зокрема, будівництво мосту через Севастопольську бухту, реконструкцію аеропорту „Бельбек”, та будівництво у місті першого 5-зіркового готелю.

В.КАЗАРІН висловив тверде переконання в тому, що Севастополь за підсумками року „значно перевиконає заплановані показники” щодо отримання інвестицій.