Кіпіані влаштувався на нову роботу

Вахтанг Кіпіані став шеф-редактором проекту «Великі українці», який створюватиметься за форматом Бі-Бі-Сі 100 Greatest Britons на каналі «Інтер». Про це він сам розповів Телекритиці

«Про те, що я працюватиму в цьому проекті, було відомо ще кілька місяців тому. Ми провели попередні переговори з Ганною Безлюдною і Савіком Шустером, і домовились, що я братиму участь у «Великих українцях» як шеф-редактор, не покидаючи свого основного місця роботи в журналі «Фокус». Це узгоджувалось з інтересами як проекту «Інтера», так і журналу, де я працював. Після того, як під цим приводом мене звільнили з «Фокусу», я ще раз зустрівся з Безлюдною, і вона підтвердила: пропозиція залишається в силі. Я її прийняв, і тепер оформлююсь на роботу», - розповів він.

Найскладніше завдання у реалізації цього проекту, на думку Вахтанга Кіпіані, полягає в пошуку тих українців, за яких країні не було б соромно. «Досвід тих країн, де цей проект був реалізований, показує, наскільки це тонка справа – добір людей, які можуть надихати країну. Наприклад, Німеччина виключила із списку великих німців Адольфа Гітлера. Португальці спершу виключили диктатора Антоніо Салазара, а потім під тиском суспільства повернули його, і він урешті-решт переміг. Тож ми хочемо запропонувати суспільству дискусію, вичерпний список, механізми підрахунку, а люди вже самі визначаться. Для нас дуже важливо разом із країною вирости під час цього проекту», - пояснює він.

За словами Вахтанга Кіпіані, в цьому проекті «повинні працювати хороші журналісти, які розбираються в історії або цікавляться нею». Він вважає поки що некоректним говорити про те, з кого складатиметься команда проекту, оскільки це питання ще не обговорювалось: «Коли ми затвердимо штат, почнемо добирати людей, і це будуть працівники «Інтера», інших каналів, і не обов’язково телевізійники». Протягом кількох місяців, каже він, команда Савіка Шустера проробляла структуру проекту, тому тепер Вахтангові доводиться «наздоганяти потяг».

Як повідомлялося, 2 липня стало відомо про звільнення Вахтанга Кіпіані з посади головного редактора тижневика «Фокус», яку він обіймав із моменту запуску видання улітку 2006 року. За словами керівника «Українського медіахолдингу» Бориса Ложкіна, однією з причин рішення про звільнення Вахтанга стало бажання останнього працювати на телебаченні. Новим головним редактором «Фокусу» став Михайло Гладкий.

Формат «Великі українці» «Інтер» купив спеціально під Савіка Шустера, чиєю давньою мрією було втілення саме цього формату. За словами Савіка, його рішення перейти з ICTV на «Інтер» було пов’язане зокрема із тим, що «такий проект потребує великого каналу».