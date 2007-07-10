Фігурант скандального ДТП в центрі Києва втратив пам`ять?

Винуватця ДТП на бульварі Шевченка (в результаті якої загинули двоє) Сергія Калиновського хочуть вивезти за кордон.

Як відомо, за рішенням суду він перебуває під підпискою про невиїзд, хоча якось намагався виїхати до Ізраїлю.

За словами адвоката Сергія Ігоря Лодяного, хлопець досі в лікарні, його стан погіршується, повідомляє Сегодня. Медичні світила ухвалили — Калиновському необхідне лікування за кордоном. "Сергій не може зосередитися, у нього часткова втрата пам`яті і постійні запаморочення. Він впізнає тільки близьких родичів", — розповів адвокат. Близькі хлопця найбільше бояться, щоб його не перевели до тюремної лікарні, думають, він там не виживе.

"За рішенням суду, палата Калиновського знаходиться під цілодобовою охороною. Коли він одужає, буде ще один суд щодо запобіжного заходу. Поки його ніхто не збирається переводити в тюремну лікарню, але і на закордонне лікування не відпустять", — заявив в.о. начальника ЦГЗ ГУ МВС Києва Володимир Дмитренко.