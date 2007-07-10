Азаров: зміни до закону про держзакупівлі набули чинності

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ заявляє, що зміни до закону про державні закупівлі, прийняті Верховною Радою 19 червня, набули чинності.

Як зазначається в коментарі прес-служби Міністерства фінансів, відповідно до статті 94 Конституції України, «якщо Президент України впродовж встановленого терміну не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і повинен бути підписаний і оприлюднений».

Коли закінчився визначений Конституцією 15-денний термін, зміни до закону про держзакупівлі були надіслані до офіційних видань для друку, і після цього почалися «речі», які, переконаний М.Азаров, «не мають нічого спільного з європейськими правовими, демократичними нормами». «З`явилося термінове рішення Господарського суду за позовом Тендерної палати щодо заборони публікації закону. Друк офіційних видань зупиняли за участю силових підрозділів. «Урядовій кур’єр» вдалося надрукувати тиражем лише 5 тисяч примірників – тобто, чотири п`ятих передплатників цього видання свою газету не одержали», - зазначив М.Азаров.

«На мою думку, незважаючи на всі перешкоди, закон опублікований і набув чинності, - заявив М.Азаров. – Гадаю, що так само думає кожен, хто суспільні і державні інтереси ставить вище, ніж особисті або політичні амбіції».

За словами М.Азарова, з перших кроків роботи чинного уряду його турбувало, що тендерна процедура «штучно ускладнена, наповнена корупційними ризиками, невиправдано дорога для підприємств і державних організацій».

Внісши зміни до закону про держзакупівлі, уряд, на думку М.Азарова, вжив заходів для розблокування ситуації.

Він зауважив, що мав розмову з Президентом України про необхідність змін у законодавство про держзакупівлі і знайшов розуміння. «Проте, як відомо, Президент України останнім часом не підписує прийняті Верховною Радою України закони і не повертає їх до парламенту із своїми пропозиціями», - зазначив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, номер “Урядового кур’єра” від 7 липня вийшов дуже обмеженим тиражем у зв`язку з тим, що народний депутат від опозиції і співробітник СБУ на підставі судового рішення про заборону публікувати текст Закону «Про внесення змін до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», ухваленого Верховною Радою 19 червня 2007 р., заблокували процес друку.

Водночас, міністр Кабінету міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ заявив, що в “Урядовому кур’єрі” мала бути оприлюднена інформація прес-служби Верховної Ради щодо висловів Президента України про закон про держзакупівлі, а також у газеті мали бути надруковані фотокопії тексту цього закону. Йдеться не про текст закону і не про набуття ним чинності, а лише про фотокопії, наголосив міністр Кабінету міністрів.