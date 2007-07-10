В УНІАН відбудеться прес-конференція Всеукраїнського благодійного Фонду Надії і Добра

11:32, 10 липня 2007
Суспільство
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Сьогодні, 10 липня о 12-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція Всеукраїнського благодійного Фонду Надії і Добра на тему: “Проведення 6-го Міжнародного дитячого фестивалю „Змінимо світ на краще!” Учасники: голова Правління ВБФ  Надії і Добра В.Довженко, заст.. міністра  України у справах  сім’ї, молоді і  спорту   С.Толстоухова, секретар Національної комісії у справах ЮНЕСКО М.Скуратовський, діти-учасники делегації України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).  Телефон:254-4801, Е-МАІL адреса fhg@i.com.ua. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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