Чому Київенерго не відновлює гаряче водопостачання ряду районів столиці
Компанія просить вибачення за незручності
Акціонерна енергетична компанія «Київенерго» заявляє, що газопостачальні організації через борги, які становлять 30 млн. грн., що відповідає тижневій поточній заборгованості, не відновили постачання природного газу ТЕЦ-6 після її ремонту.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі АЕК "Київенерго".
Припинення газопостачання привело до критичного зниження надійності схеми електрозабезпечення споживачів столиці і всього Київського енерговузла, зробило можливим розвиток аварії системного характеру з масовим відключенням житлових будинків, установ охорони здоров`я, навчальних закладів тощо.
"Незважаючи на те, що рівень оплати "Київенерго" за спожитий природний газ є одним з найвищих в Україні і становить на сьогодні 95%, ДК "Газ України" не тільки не виділила необхідні для роботи "Київенерго" обсяги на першу декаду поточного місяця, а й дала доручення про відключення енергооб`єктів компанії від газопостачання", – йдеться в повідомленні.
Як наслідок, "Київенерго" не має можливості відновити гаряче водопостачання після випробувань ж/м Оболонь, Троєщина, Лісовий, Воскресенка. Під загрозою обмеження гарячого водопостачання опинилися також житлові будинки і соціальні установи для незахищених верств населення в інших районах міста.
"Київенерго" вважає такі дії газопостачальника безпідставними, вживає всі можливі заходи для нормалізації ситуації і просить вибачення за тимчасові незручності споживачів.
Довідка УНІАН. АЕК «Київенерго» (м. Київ) є найбільшим виробником теплової енергії та електроенергії в Україні, компанія повністю забезпечує потреби Києва в електричній і на 70% - у тепловій енергії.
50%+1 акція «Київенерго» належить НАК «Енергетична компанія України». 12,73% – передані до статутного фонду ЗАТ «Компанія «Київенергохолдниг», 11,9% – «Іока Холдінгз Лтд» (Нікосія, Кіпр).