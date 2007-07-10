З 1 серпня в Києві почнуть рости тарифи на паркування

З 1 серпня в Києві почнуть введення нових перехідних тарифів за паркування: 3-5-7 грн. за годину залежно від зони паркування.

Про це повідомила сьогодні на брифінгу заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

Вона підкреслила, що це перехідні тарифи, які з часом збільшуватимуться залежно від поліпшення сервісу на паркувальних майданчиках міста.

«Це буде перехідний період, тобто з часом ціни мінятимуться, коли ми вводитимемо відеоспостереження та інший сервіс», - сказала вона.

Всього в столиці виділено 3 зони, центральна з яких відповідно найдорожча обмежена вулицями: Європейська площа, Трьохсвятительська, Михайлівська, Велика Житомирська, Володимирська, пл. Льва Толстого, Велика Васильківська, Саксаганського, Еспланада, Шовковична, Басейна, Грушевського. Залишити свою машину на одній із цих вулиць коштуватиме киянину 7 грн. за годину. Вартість паркування визначена в розмірі 5 грн. за годину в зоні, яку окреслюють: Набережно-Хрещатицька, Ярославська, провулок Ярославський, Нижній Вал, Глубочицька, Артема, Мечникова, Довженка, Індустріальна, Чоколівський бульвар, Червонозоряний, Московська площа, Дружба народів, Набережне шосе, Набережно-Хрещатицька.

«І вся решта вулиць від другої (зони – УНІАН) до меж Києва – 3 грн. за годину», - повідомила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Вона зазначила, що хоч тарифи затверджені й мають почати діяти з 1 серпня по всьому Києву, але міська влада все-таки вирішила запроваджувати їх поступово, починаючи з великих паркувальних майданчиків у центрі міста, де вже є системи відеоспостереження - біля Бессарабської та Привокзальної площ. Саме на них із серпня почнуть працювати пілотні проекти за безготівковим розрахунком. За словами І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, водіям, які користуватимуться цими паркувальними майданчиками, видаватимуться спеціальні інструкції, як саме здійснювати розрахунок за одержані послуги з мобільного телефону.

Крім того, з 1 серпня на кожному паркувальному підприємстві працюватиме комісія, яка вивчить його роботу й виходячи з цих даних буде визначено бізнес-план на кожний окремий паркувальний майданчик. Лише після того, як буде в наявності бізнес-план, спеціально навчені працівники – для них буде організована двотижнева школа у вигляді семінарів, на конкретному паркувальному майданчику будуть введені нові тарифи.

Про перелік паркувальних майданчиків із новими цінами за послуги кияни зможуть дізнаватись, за інформацією І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, з комунальних ЗМІ, з повідомлень у метро, також із буклетів, які розповсюджуватимуться парксервісом.

«Фактичні нові тарифи затверджені з 1 серпня по всіх паркувальних майданчиках, але якщо в нас будуть якісь майданчики непрораховані й ми не зможемо знати скільки він повинен давати грошей за день і оскільки відеоспостереження й безготівковий розрахунок неможливо запровадити відразу ми це будемо робити поступово», - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Вона також розповіла, що «не всі зі старих паркувальників залишаться на своїх робочих місцях, тим більше, що з часом буде автоматизована вся система оплати за паркування», але ті, хто залишиться «матимуть дохід від паркування й обов`язково мінімальний фінансовий план на день».

«Фактично в них не буде можливості класти гроші собі в кишеню», - підкреслила І.КІЛЬЧИЦЬКА. - Ми покажемо, що якщо при 10-5-3 грн. за годину до бюджетів районів валовий дохід надходив 700 тис. грн, то при 7-5-3 ми чекаємо, що він надходитиме вже зараз 5 млн. грн.»

Надалі, за її словами, тарифи за паркування підніматимуться зі зростанням одержуваних водієм послуг. Крім того, влада не виключає того, що буде введена центральна зона Києва, куди взагалі в`їзд транспорту здійснюватиметься тільки за спеціальними дозволами, вартість паркування тут наблизитися до 30 грн. за годину.

Гроші від паркування влада Києва планує направляти на будівництво нових наземних і підземних паркінгів.

Як повідомляв УНІАН, влітку минулого року в КДМА були зроблені розрахунки зі збільшення вартості паркування залежно від зон міста від 3 до 10 грн. за годину. 10 районних парксервісів відповідно підняли ціну своїх послуг. 16 квітня міська влада заявила, що в місті ціна за паркування знижена до 1 грн. за годину незалежно від зони, оскільки до бюджетів міста й районів при підвищених тарифах надходження незначні, оскільки немає схеми контролю за діяльністю парксервісів.