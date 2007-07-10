В УНІАН відбудеться прес-конференція «Розвал Чорноморського суднобудівного заводу – загроза нацбезпеці України»

11 липня 2007, в 10.30 в УНІАН (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) відбудеться прес-конференція на тему: «Розвал Чорноморського суднобудівного заводу – загроза національній безпеці України».

Учасники прес-конференції нададуть журналістам нові дані про розвал найбільшого суднобудівного підприємства, про приватизаційні махінації і про подальші кроки, направлені на порятунок Чорноморського суднобудівного заводу, суднобудівної галузі і забезпечення національної безпеки України.

Планується підписати звернення до Президента України Віктора Ющенка із закликом вирішити ситуацію навколо ЧСЗ. Учасники прес-конференції: Олексій Толкачов – голова громадського комітету національної безпеки України; Володимир Тимошин – член виконавчого комітету Миколаївської міськради, адвокат; Олександр Моспаненко, координатор Комітету громадянської дії м. Миколаєва.