Чи будуть потрібні російським громадянам візи для в`їзду до України?

Посольство України в РФ спростувало чутки і домисли про запровадження віз для громадян РФ. Як повідомив завідувач консульським відділом уряду України в РФ Іван Кухта, відповідно до договору між країнами від 16 січня 1997 р., громадянам Росії і України для перетину кордону необхідний внутрішній або закордонний паспорт. Також вони можуть перебувати на території однієї з держав без реєстрації до 90 діб. Дітям до 14 років у супроводі батьків для перетину кордону потрібне свідоцтво про народження; якщо дитина прямує без батьків, то від батьків потрібен письмовий дозвіл, завірений нотаріусом.

І.Кухта також повідомив, що протягом 2005 р. Україну відвідали 3,8 млн. росіян, з них 117 тис. туристів, в 2006-му - понад 5 млн. громадян РФ, з них 113 тис. туристів з Росії. На початок травня 2007 р. (дані узгоджуються з Федеральною міграційною службою РФ) Україну відвідали 2,73 млн. росіян, зокрема 34 тис. туристів. Він зазначив, що нинішнього року не очікується зниження кількості російських туристів, які відвідують Україну.

РосБізнесКонсалтинг