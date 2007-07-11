Ющенко взяв вихідний за рахунок відпустки і відбув до Швейцарії
18:58, 11 липня 2007Суспільство
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На планове медобстеження
Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув до Швейцарії для планового медичного обстеження і динамічного контролю за реалізацією лікувальної програми з виведення діоксину з організму.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, поїздка відбувається в рамках відпустки глави держави.
Як відомо, під час президентської виборчої кампанії у 2004 році В.ЮЩЕНКА було отруєно діоксином. Періодично він їздить до Швейцарії на планові медичні обстеження.
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