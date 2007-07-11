Ющенко взяв вихідний за рахунок відпустки і відбув до Швейцарії

18:58, 11 липня 2007
Суспільство
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На планове медобстеження

Віктор Ющенко проводить нараду з головами обласних державних адміністрацій. Київ, 4 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув до Швейцарії для планового медичного обстеження і динамічного контролю за реалізацією лікувальної програми з виведення діоксину з організму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, поїздка відбувається в рамках відпустки глави держави.

Як відомо, під час президентської виборчої кампанії у 2004 році В.ЮЩЕНКА було отруєно діоксином. Періодично він їздить до Швейцарії на планові медичні обстеження.

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