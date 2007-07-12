На Волині блискавка вбила дитину
Підліток їхав на підводі
У Волинський області блискавка смертельно вразила 13-річного підлітка.
Трагедія сталася поблизу села Смітин, Маневицького району, повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України у Волинській області.
Блискавка влучила у підводу, на якій селяни їхали на сінокос.
В МНС зазначають, що блискавки, зазвичай, уражають людське серце, яке має підвищену електропровідність. Люди виживають, якщо їм вчасно надати реанімаційну допомогу. Це може зробити будь-хто. Спочатку треба нанести потерпілому так званий прекардіальний удар - сильний удар кулаком по грудині. Часто цього буває достатньо, щоб відновити роботу серця й вивести людину зі стану клінічної смерті. Потім треба перейти до штучного дихання та непрямого масажу серця. Після цього хворого необхідно відвезти до лікарні, зазначили в МНС.