В аеропорту «Бориспіль» лишили тільки одну службу таксі

В аеропорту «Бориспіль» з`явилося єдине таксі: адміністрація аеропорту підписала з компанією «Еліт-таксі» договір на обслуговування пасажирів.

Як пише газета “Сегодня “(№197 (3914)), у «Борисполі» повідомили, що 1 вересня було підписано договір з приватним перевізником. «Фірма пройшла конкурс і виявилася кращою за всіма визначеними критеріями», - розповіла прес-секретар аеропорту Оксана ОЖИГОВА.

Нові таксисти працюють біля терміналів «В» і «F». Все виглядає, як в Європі: біля будівлі аеропорту на пасажирів чекають машини з шашечками, пасажир сідає в машину і відразу ж включається лічильник - вартість проїзду висвічується на табло. Ще одна новація - наявність терміналів для розрахунку кредиткою прямо в автомобілі та навіть можливість поповнення рахунку мобільного через цю міні-касу. Водії «Еліт-таксі» стверджують, що всі машини - іномарки не старше 5 років, з техоглядом, кондиціонером, ліцензією.

Щоб сторонні таксі не могли під`їхати до будівлі аеропорту, всім легальним видали магнітні картки, які відкривають шлагбаум на в`їзді. Диспетчери аеропорту по гучному зв`язку радять пасажирам обирати тільки легальне таксі. А зі сторонніми водіями бореться «Беркут».

Проїзд у новому таксі дорожчий, ніж ціни, вказані на великій карті біля аеропорту (тут ціна від 160 до 240 грн.). «У нас роботи стало менше, але не набагато. Адже більшість людей хочуть їхати за описаними в таблиці тарифами, а ці возять дорожче. Тому люди самі підходять до нас», - розповів газеті один із нелегальних таксистів. Він порахував, що до центру довезе за 220 грн., а на Велику окружну — за 240. Водночас нове таксі порахувало нам 249 і 271 грн., відповідно. Втім, є і третій, найвигідніший варіант - викликати машину по телефону до аеропорту через одну із служб таксі, відзначає видання. Такі довезуть на Майдан - за 160 -180, на Велику окружну – за 170 - 200.

Як повідомляв УНІАН, в липні цього року на прес-конференції віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ повідомив, що в жовтні в «Борисполі» почне працювати нова служба таксі.

Для забезпечення роботи цієї служби «Укрзалізниця» і аеропорт «Бориспіль» мали намір придбати 500 автомобілів. Заявлялося, що ці автомобілі будуть обладнані кондиціонерами, сучасними лічильниками та іншими пристроями, необхідними для швидкого і комфортного проїзду пасажирів.

Б.КОЛЕСНІКОВ раніше заявляв, що, дізнавшись про ці плани, свої послуги державі запропонували відразу кілька приватних компаній-перевізників, проте, оскільки немає повної впевненості в їх можливості виконати свої зобов`язання, їм було відмовлено.

Організація роботи єдиного таксі здійснюється в рамках підготовки до чемпіонату Євро-201