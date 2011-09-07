На Житомирщині згорів шкільний автобус

У Житомирській області згорів шкільний автобус.

Як повідомив УНІАН працівник прес-служби УМНС у Житомирській області Сергій УЛАНОВ, пожежа сталася близько 17.00 6 вересня у Ємільчинському районі.

Водій ПАЗа встиг зупинити автобус та відвести дітей на безпечну відстань, після чого повідомив про пожежу рятувальникам і в автопарк.

Ймовірною причиною пожежі фахівці називають коротке замикання електропроводки.