На Житомирщині згорів шкільний автобус

14:27, 07 вересня 2011
Суспільство
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Водій встиг вивести дітей

У Житомирській області згорів шкільний автобус.

Як повідомив УНІАН працівник прес-служби УМНС у Житомирській області Сергій УЛАНОВ, пожежа сталася близько 17.00 6 вересня у Ємільчинському районі.

Водій ПАЗа встиг зупинити автобус та відвести дітей на безпечну відстань, після чого повідомив про пожежу рятувальникам і в автопарк.

Ймовірною причиною пожежі фахівці називають коротке замикання електропроводки.

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