На Житомирщині згорів шкільний автобус
14:27, 07 вересня 2011Суспільство
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Водій встиг вивести дітей
У Житомирській області згорів шкільний автобус.
Як повідомив УНІАН працівник прес-служби УМНС у Житомирській області Сергій УЛАНОВ, пожежа сталася близько 17.00 6 вересня у Ємільчинському районі.
Водій ПАЗа встиг зупинити автобус та відвести дітей на безпечну відстань, після чого повідомив про пожежу рятувальникам і в автопарк.
Ймовірною причиною пожежі фахівці називають коротке замикання електропроводки.
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